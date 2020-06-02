Электрички за день после запуска перевезли почти 50 тысяч пассажиров - УЗ

Ведомство призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации во время проезда железнодорожным транспортом.

"Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов - 1 июня - перевезла на пригородном сообщении 48,1 тысячи пассажиров.

Читайте такжеБудут доступны лишь 50% мест: УЗ открыла продажу билетов в плацкартные вагоны

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Ведомство призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации во время проезда железнодорожным транспортом, ведь только сознательное отношение и неукоснительное соблюдение рекомендаций Минздрава гарантировать безопасность проезда по железной дороге.

Напомним, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах исключительно в защитных масках, пользоваться санітайзерами для рук, придерживаться социальной дистанции - не менее 1,5 метра, в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, 1 июня "Укрзализныця" начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов: было запущено 439 поездов. В частности, в филиале "Донецкая железная дорога" начали курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 30 поездов, "Одесская железная дорога" - 84 поезда, "Южная железная дорога" - 156 поездов, "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда, "Юго-Западная железная дорога" - 109 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначения пригородных поездов будет продолжаться. С расписанием электропоездов, которые возобновили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram