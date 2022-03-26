В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 26 марта из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.

Эвакуационные поезда из Харькова 26 марта

Поезда отправляются со станции "Харьков Пассажирский". С учетом наполняемости вагонов в течение дня могут назначаться дополнительные рейсы. 26 марта курсируют следующие поезда:

03:46 - 142/141 Лозовая - Львов

07:50 - 138/137 Хмельницкий – Лозовая

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов

09:00 – 753 Харьков-Пас. - Львов

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

15:09 – 15/16 Харьков-Пас. - Рахов

17:00 – 755 Харьков-Пас. - Львов

19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр

20:15 – 21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

20:35 - 138/138 Лозовая - Хмельницкий

21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая

В помещении Песочинского дворца культуры и искусств (улица Полтавское шоссе, 214) работает пункт эвакуации их Харькова в Полтаву. Проезд бесплатный. Пункт работает круглосуточно, в нем можно получить временное укрытие, переночевать и обогреться. Также примерно с 10:00 до 15:00 ездят автобусы в Полтаву.

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