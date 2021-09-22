Кабинет министров предлагает установить плату за пользование государственными автомобильными дорогами общего пользования для транспортных средств с полной массой 12 тонн и более, независимо от страны регистрации.
Соответствующий проект закона был одобрен во время сегодняшнего заседания правительства.
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Также этот законопроект предлагает ввести систему контроля за движением транспортных средств с помощью метки радиочастотной идентификации и введения электронной системы платы за пользование автомобильными дорогами.
Ремонт дорог в Украине:
С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.
Кабинет министров планирует в течение следующих трех лет выделить на строительство и содержание автомобильных дорог 240,6 млрд грн из государственного бюджета.