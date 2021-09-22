Также предлагается ввести электронную систему платы за пользование автомобильными дорогами.

Кабинет министров предлагает установить плату за пользование государственными автомобильными дорогами общего пользования для транспортных средств с полной массой 12 тонн и более, независимо от страны регистрации.

Соответствующий проект закона был одобрен во время сегодняшнего заседания правительства.

Читайте также82% украинцев отметили улучшение дорог после старта "Большой стройки" Зеленского - исследование

Также этот законопроект предлагает ввести систему контроля за движением транспортных средств с помощью метки радиочастотной идентификации и введения электронной системы платы за пользование автомобильными дорогами.

Ремонт дорог в Украине:

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Кабинет министров планирует в течение следующих трех лет выделить на строительство и содержание автомобильных дорог 240,6 млрд грн из государственного бюджета.

Автор: Дмитрий Шварц