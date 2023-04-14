Под риск подтопления в области сейчас подпадают 22 населенных пункта, где живут более 4 тысяч людей.

В Черниговской области сейчас подтоплено 7 населенных пунктов, находящихся по руслу Днепра, и вода туда прибывает. Еще 22 оказались под риском подтопления.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, в этом году в области ожидается паводок на уровне выше, чем был в 2013 году.

"Самая критическая ситуация сегодня по реке Днепр. И мы видим, если дальше вода будет подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подпадут 22 населенных пункта, где проживают более 4 тыс. человек", - отметил он.

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В случае необходимости, по словам главы ОВА, будет осуществлена эвакуация населения.

"Мы провели комиссию ГСЧС, определили все меры, которые необходимо принять. Сейчас и ГСЧС и Департамент гражданской защиты, и громады, и пограничники нам помогают. Предпринимаем меры для того, чтобы наши люди получили все необходимое. И в случае, если нужна будет эвакуация, такую эвакуацию осуществить", - отметил Чаус.

Паводок в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр предупредили, что на днях в результате весеннего половодья через Киевскую гидроэлектростанцию может подняться уровень воды в Днепре.

13 апреля в ГСЧС рассказали, что в связи с паводками отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Фиксируется затопление пойм и отдельных участков, в частности, в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.

Укргидрометеоцентр сообщил, что в столице и трех районах Киевской области ожидается затопление пойменных территорий. Речь идет о Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах.

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