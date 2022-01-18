У других перевозчиков таких проблем не возникало.

Венгерский лоукостер Wizz Air решил отменить сегодня, 18 января, рейсы по ряду направлений из-за сильного ветра. Часть рейсов направили в аэропорт во Львове вместо "Жулян".

Как сообщается на официальном сайте аэропорта "Киев", сегодня был отменен рейс Киев – Мемминген (Германия) на 8:10, Киев – Вроцлав (Польша) на 9:15, Киев – Варшава (Польша) на 9:45, Киев – Вильнюс (Литва) на 9:55, Киев – Пардубиці (Чехия) в 10:05.

В комментарии УНИАН в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) отметили:

"У других (перевозчиков - УНИАН) таких проблем (отмен рейсов – УНИАН) не было, только у Wizz Air. Нам передали информацию, что это связано с погодными условиями: боковой ветер", - сообщили в аэропорту.

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При этом рейсы в направлении Киев – Лутон (Великобритания), Киев – Вена (Австрия), Киев – Таллин (Эстония) и другие не были отменены. Пресс-служба столичного аэропорта "Борисполь" в комментарии УНИАН сообщила, что рейс WizzAir из Абу-Даби тоже ожидается по расписанию в 17:35.

Львовский аэропорт сегодня стал запасным для киевского аэропорта "Жуляны". 5 рейсов Wizz Air приземлились во Львове (из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима).

"Все пассажиры, которые прибыли во Львов, пересели в автобусы и отправились в Киев", - сообщили в аэропорту Львова.

В Жулянах тем временем наблюдаются значительные скопления людей, как свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-каналах.

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