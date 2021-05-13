По мнению эксперта, решением проблемы может стать введение жестких ограничений на эксплуатацию вагонов старше нормативного срока.

Количество действующих производителей ЖД вагонов в Украине за последние 10 лет сократилось с восемнадцати до трех.

Об этом сообщил эксперт Алексей Кущ. По его словам, главной причиной сокращения количества украинских производителей стал неконтролируемый ввоз старых вагонов из РФ.

«В Украине позволяется использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы. После ремонта их эксплуатация продлевается по несколько раз. Как следствие, в Украине из 200 тыс. грузовых вагонов 50 тыс. – старше 30 лет, еще 53 тыс. – эксплуатируются уже 26-30 лет. Это создает существенные риски для безопасности на железной дороге», - отмечает эксперт.

Решением проблемы, на его взгляд, может стать введение жестких ограничений на эксплуатацию вагонов старше нормативного срока.

«Для полувагона нормативный срок эксплуатации составляет 22 года, а для зерновоза – 30 лет. Если запретить эксплуатацию 18 тысяч ввезенных из России старых заводов, это не только повысит безопасность на железной дороге, но и поспособствует возобновлению работы украинских производителей этой продукции».

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в январе-феврале 2021 г. выпуск грузовых вагонов упал на 75% и составил 184 единицы. Данных за март Госстат не представил, объяснив, что информация поступила от слишком малого числа производителей.

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Автор: Иван Бойко