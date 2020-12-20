Полет состоялся после трех лет дискуссий о том, стоит ли применять технологии искусственного интеллекта в операциях американских ВВС.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки (ВВС США) провели первый тестовый полет, в котором обязанности второго пилота исполнил не человек, а программа.

Об этом сообщает Af.mil.

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Алгоритм искусственного интеллекта ARTUµ отвечал за тактическую навигацию и использование датчиков на борту самолета-разведчика U-2 Dragon Lady, в то время как первый пилот управлял воздушным судном и координировал работу систем.

Также сообщается, что технологию разработали в федеральной лаборатории U-2 при командовании Военно-воздушных сил.

ARTUµ запрограммирован выполнять те же специфические задачи, что и профессиональный пилот.

В ведомстве называют открытие "скачком в развитии национальной обороны в эпоху цифровых технологий".

Отмечается, что полет состоялся после трех лет дискуссий о том, стоит ли применять технологии ИИ в операциях американских ВВС.

Пилот самолета и ARTUµ выполнили разведывательную миссию при имитации ракетного удара.

Искусственный интеллект в авиации

26 ноября 2020 года стало известно о том, что в США создают систему, способную автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом.

Соответствующий контракт заключили Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение военных систем искусственного интеллекта с американской компанией General Atomics.

На разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.

Согласно контракту General Atomics должна будет установить новую систему искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания.

Система должна будет управлять всеми сенсорами беспилотника, включая аппаратуру радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с синтезированной апертурой. Система искусственного интеллекта, получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление полетом беспилотника.

2 декабря 2020 года американский авиастроительный концерн Boeing провел серию испытаний группы беспилотных летательных аппаратов, с установленными на борту системами искусственного интеллекта.

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Автор: УНИАН