Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки (ВВС США) провели первый тестовый полет, в котором обязанности второго пилота исполнил не человек, а программа.
Об этом сообщает Af.mil.
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Алгоритм искусственного интеллекта ARTUµ отвечал за тактическую навигацию и использование датчиков на борту самолета-разведчика U-2 Dragon Lady, в то время как первый пилот управлял воздушным судном и координировал работу систем.
Также сообщается, что технологию разработали в федеральной лаборатории U-2 при командовании Военно-воздушных сил.
ARTUµ запрограммирован выполнять те же специфические задачи, что и профессиональный пилот.
В ведомстве называют открытие "скачком в развитии национальной обороны в эпоху цифровых технологий".
Отмечается, что полет состоялся после трех лет дискуссий о том, стоит ли применять технологии ИИ в операциях американских ВВС.
Пилот самолета и ARTUµ выполнили разведывательную миссию при имитации ракетного удара.
Искусственный интеллект в авиации
- 26 ноября 2020 года стало известно о том, что в США создают систему, способную автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом.
- Соответствующий контракт заключили Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение военных систем искусственного интеллекта с американской компанией General Atomics.
- На разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.
- Согласно контракту General Atomics должна будет установить новую систему искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания.
- Система должна будет управлять всеми сенсорами беспилотника, включая аппаратуру радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с синтезированной апертурой. Система искусственного интеллекта, получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление полетом беспилотника.
- 2 декабря 2020 года американский авиастроительный концерн Boeing провел серию испытаний группы беспилотных летательных аппаратов, с установленными на борту системами искусственного интеллекта.
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