Поезд №732/731 с 6 мая будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02.

"Укрзализныця" возобновила регулярное курсирование скоростного поезда "Интерсити+" сообщением Киев - Днепр.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

"С 6 мая поезд №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02, прибывать в Днепр в 13:30. Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, в Киев поезд будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа", - говорится в сообщении.

Билеты на поезд уже можно купить.

Как сообщал УНИАН, ряд поездов задерживается из-за российских обстрелов железнодорожных станций. По состоянию на 12:30 4 мая десятки поездов "догоняли" график, восстановительные работы продолжаются.

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по шести станциям "Укрзализныци". Из-за этого возникла задержка в движении 14 пассажирских поездов.

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