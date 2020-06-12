«Хочу правильно жить»: глава Тернопольской службы автодорог об откатах с дорстроительства

Начальник Тернопольской службы автомобильных дорог Игорь Раинчук «хочет жить правильно» и для этого ему нужен 1% от стоимости работ и услуг по дорожному строительству в регионе.

Об этом человек с голосом, похожим на Раинчука, говорит на аудиозаписи, которую обнародовал народный депутат, член комитета по вопросам транспорта и связи Игорь Васылив на своей странице в Facebook.

На записях слышно как человек с голосом Раинчука говорит, что он работал начальником филиала и у него была задолженность по зарплате, и при этом он не мог содержать семью. В диалоге он обращается к человеку с голосом советника главы Тернопольской САД Олега Виничука: «Олег, я прошел это все, я хочу жить правильно, все. Что есть, то и нужно делать, или для того это, один процент - должен получать начальник службы, это его доля. А если он идет [возглавлять САД] за 10 процентов, то должны получать и те парни, и те, чтобы шло на благо Украины, если есть такая возможность в соответствии с действующим законодательством».

В посте Васылив отметил также главу Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) Александра Кубракова.

«Только послушай эту запись. Правильно жить, это когда голова Службы автомобильных дорог в Тернопольской области будет получать долю 1% согласно действующему законодательству, а если будет 10%, то еще пусть получат и те, и те ребята, на благо Украины», - написал Васылив.

Александр Кубраков в комментариях к посту ответил: «Игорь, спасибо, уже слышал. Это ужас».

Это не первая запись, которую публикует Васылив. Ранее он уже публиковал запись с голосами Раинчука и Виничука аналогичного содержания. После этого в здание Службы автомобильных дорог Тернопольской области пришли общественные активисты и оставили там 1%-й кефир «вместо откатов» для Раинчука.

Также известно, что знаками «Жить правильно - это 1%. Игорь Раинчук» активисты разрисовали дорогу вокруг областной службы автомобильных дорог.

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