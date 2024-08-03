Пограничный переход в Дорогуске не будет работать до 14 ноября.

Из-за ремонта пограничного перехода в польском Дорогуске (Люблинское воеводство) будет существенно затруднено движение транспорта. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Надбужанский отдел пограничной службы.

Отмечается, что работы продлятся до 14 ноября этого года. При этом водителей грузовиков предупреждают об осложнении движения и более длительном времени ожидания на въезд в Польшу.

"Ориентировочный срок завершения реконструкции - 14 ноября этого года. До этого времени перевозчикам по возможности следует выбирать другие пункты пропуска. Работа и связанные с ней трудности начнутся в понедельник", - говорится в сообщении. Видео дня

Как известно, накануне около 300 грузовиков стояли в очереди на выезд из Польши в Украину через пограничный пункт Дорогуск, при этом ориентировочное время ожидания на пересечение границы составляло 10-12 часов.

Отношения Украины и Польши - последние новости

В июле Украина и Польша подписали соглашение по безопасности. Оно предусматривает предоставление Варшавой нескольких пакетов существенной военной помощи и продолжение оказания значительной поддержки Киеву в течение следующих 10 лет.

Кроме того, Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

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