На украинско-польской границе в километровых очередях застряли фуры

С украинской стороны очередь растянулась уже на 10 километров. Непростая ситуация и с польской стороны, там очередь растянулась на 20 километров

Уже несколько дней на границе между Польшей и Украиной простаивают около тысячи фур. Затор образовался на таможенном посту Ягодин – Дорогуськ.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Фуры простаивают как с украинской, так и с польской стороны.

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Километровые очереди на жаре

По словам корреспондента, чтобы подъехать к шлагбауму водители вынуждены простаивать в очереди около трех суток, при этом не имея возможности пополнить запасы пищи и воды или элементарно сходить в туалет. С украинской стороны очередь растянулась уже на 10 километров.

Непростая ситуация и с польской стороны, там очередь растянулась на 20 километров.

Вне очереди идут только пустые фуры и грузовики, которые везут скоропортящийся товар. Остальные фуры вынуждены по трое суток стоять в очереди.

По словам дальнобойщиков, они больше времени проводят на границе, чем в пути. В среднем, по словам водителей они за месяц 7-8 дней проводят в очереди на таможне и за это простой они не получают оплату.

В то же время на таможне отмечают, что работают в штатном режиме. Пропускная способность пункта не уменьшилась и за смену через границу проезжают около 200 автомобилей.

Причина затора

По словам сотрудников таможни, причина возникновения очередей – выходные дни, так как в эти дни транспорта на таможне всегда гораздо больше, чем в будние дни. Еще одной причиной для очереди называют ремонт пассажирской полосы с польской стороны.

Хронология событий

В марте 2020 года из-за коронавируса украинские пункты пропуска были закрыты на въезд для иностранцев. Украинцы застряли на пункте "Медика-Шегини" со стороны Польши. А вот в Ягодине образовались километровые очереди из фур. Сотни грузовиков выстроились по обе стороны границы.

На границе с Польшей пробки наблюдались и в декабре 2019 года. Тогда причиной заторов называли то, что перевозчики получили дополнительные разрешения на международные перевозки грузов.

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