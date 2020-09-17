Будут предложены новые тарифы / фото УНИАН Владимир Гонтар
«Укрзализныця» не исключает возможность снижения тарифов на грузовые перевозки на некоторых направлениях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе круглого стола, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.
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"Чтобы говорить о тарифах, надо вначале пойти по цепи cost-allocation (распределение расходов – УНИАН) и потом предложить рынку честные экономически обоснованные тарифы. Мы идем по этому пути. Тезис о том, что мы будем увеличивать тарифы - ошибочен", - сказал он.
Жмак отметил, что будут направления, где тарифы будут снижены.
Кадровые перестановки в "Укрзализныце"
- 15 апреля 2020 года Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления «Укрзализныци». На должность и.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика.
- 3 июля 2020 года Кабмин изменил состав правления «Укрзализныци».
- В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.
- 26 августа 2020 года Кабмин назначил председателем правления «Укрзализныци» Владимира Жмака.
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