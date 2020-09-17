Будут предложены новые тарифы  / фото УНИАН Владимир Гонтар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе круглого стола, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.

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"Чтобы говорить о тарифах, надо вначале пойти по цепи cost-allocation (распределение расходов – УНИАН) и потом предложить рынку честные экономически обоснованные тарифы. Мы идем по этому пути. Тезис о том, что мы будем увеличивать тарифы - ошибочен", - сказал он.

Жмак отметил, что будут направления, где тарифы будут снижены.

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Автор: Александр Куницкий