Жмак отметил, что будут направления, где тарифы будут снижены.

«Укрзализныця» не исключает возможность снижения тарифов на грузовые перевозки на некоторых направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе круглого стола, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.

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"Чтобы говорить о тарифах, надо вначале пойти по цепи cost-allocation (распределение расходов – УНИАН) и потом предложить рынку честные экономически обоснованные тарифы. Мы идем по этому пути. Тезис о том, что мы будем увеличивать тарифы - ошибочен", - сказал он.

Жмак отметил, что будут направления, где тарифы будут снижены.

Кадровые перестановки в "Укрзализныце"

15 апреля 2020 года Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления «Укрзализныци». На должность и.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика.

3 июля 2020 года Кабмин изменил состав правления «Укрзализныци».

В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

26 августа 2020 года Кабмин назначил председателем правления «Укрзализныци» Владимира Жмака.

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Автор: Александр Куницкий