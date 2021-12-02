Владельцев "евброблях", которые не успели пройти льготную растаможку, будут штрафовать почти на 200 тысяч гривень.

Владельцы так называемых "евброблях" - машин с иностранной регистрацией, которые завезли в Украину, нашли два легальных способа не платить огромный штраф за нерастаможенные авто. Сроки для льготной растаможки уже исчерпаны, поэтому украинцам приходится искать другие пути.

Об этом говорится в новом сюжете проекта "ДжеДАЇ" на телеканале 2+2.

Конец эпохи "евроблях" уже должен был наступить, однако владельцы машин на иностранных номерах не сдаются. Те, кто не успел до 10 ноября растаможить авто по льготным условиям, теперь могут получить огромный штраф - 170 тысяч гривень.

"Евробляхеры" нашли два варианта, оба полностью легальные. Первый - "помощь друга", а еще один - добровольный подарок государству.

Как легально не платить штраф за "евробляху": первый вариант

Он заключается в том, что с 11 ноября начался "второй этап" льготной растаможки транспортных средств, который распространяет свое действие на участников боевых действий: для них крайний срок льготной растаможки – до 8 февраля 2022 года.

Владельцы машин на иностранных номерах ищут среди друзей участников боевых действий и просят их о помощи. Машину оформляют на ветерана, после чего он без проблем растаможивает "евробляху". А уже потом машину можно вернуть первому владельцу и переделать документы на него.

Второй вариант для "спасения" от штрафа за нерастаможенную "евробляху"

Конечно, эта идея понравится не каждому. Однако когда владелец "евробляхи" уже не успел ее растаможить и не может найти легальные варианты для этого, другого выхода не остается.

Читайте такжеВозраст ввезенных в Украину авто увеличился вдвоеЧтобы не платить штраф почти в 200 тысяч гривень, владелец "евбробляхи" может подарить машину государству. Для этого нужно прийти в Таможенную службу и написать заявление о добровольной передаче авто в пользу государства. Тогда владельца "евробляхи" вычеркивают из базы, а его машина уже становится собственностью Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, о неутешительном прогнозе относительно "евроблях" в Украине. История с нерастаможенными авто может просто закончиться, если государство не примет новые законы.

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Автор: Полина Кузенко