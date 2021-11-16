Те, кто не успел растаможить автомобиль до 10 ноября, будут вынуждены платить крупные штрафы.

11 ноября начался "второй этап" льготной растаможки транспортных средств, который распространяет свое действие на участников боевых действий: для них крайний срок льготной растаможки – до 8 февраля 2022 года.

Те, кто не успел растаможить автомобиль до 10 ноября, будут вынуждены платить большие штрафы.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный пояснил, каким образом будут штрафовать владельцев нерастаможенных "евроблях".

Он отметил, что если патрульная полиция остановит нерастаможенный автомобиль, штраф для водителя составит 8 500 гривень. При этом повторное в течение года совершение нарушения влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) с лишением права управления транспортными средствами на один год и с оплатным изъятием транспортного средства или без такого.

Юрист сообщил, что в дальнейшем на владельцев транспортных средств на еврономерах ожидает комплексный подход со стороны правоохранительной системы.

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Так, в случае выявления патрульной полицией фактов превышения сроков временного ввоза транспортных средств, соответствующая информация будет передаваться в органы таможенной службы. А уже таможенная служба за превышение срока пребывания авто без регистрации, может наложить на правонарушителя существенный штраф - до 170 тысяч гривень.

В Таможенном кодексе Украины ответственность за приведенные выше нарушения предусмотрена ст. 470 и 481.

Так, в зависимости от нарушения, согласно положениям кодекса штрафы могут быть от 850 гривень до 170 тысяч гривень.

Таможенная служба будет привлекать правонарушителей к административной ответственности, по следующему алгоритму:

составление протокола в отношении лица;

передача протокола в суд;

представление интересов Таможенной службы в суде первой и апелляционной инстанции при рассмотрении протокола и/или возможных апелляционных жалоб.

Юрист отметил, что действия со стороны власти в данном вопросе "являются и будут достаточно эффективными".

Он напомнил, по данным Государственной Таможенной службы Украины за 180 дней действия законов относительно упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах" (с 15 июня по 10 ноября) оформили более 80 тыс. таких авто. В бюджет за этот период уплачено около 3 млрд грн.

"Евробляхи" в Украине

По информации Государственной фискальной службы, на территории Украины около 1,5 миллиона автомобилей на европейских номерах. Ситуация с "евробляхами" вызвана высоким акцизным сбором на подержанный автомобиль. Акциз за автомобиль старше 5 лет в 10-28 раз выше нового.

Это породило схемы, с помощью которых люди стали обходить закон - ввозить авто в режиме временного ввоза или транзита, зарегистрированные на европейских граждан или компании, а украинцам для управления передавались на условиях поручения.

Автор: Олег Давыгора