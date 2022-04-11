Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием.

АО "Укрзализныця" назначила на 11 апреля дополнительные эвакуационные поезда из Покровска и Славянска Донецкой облаасти.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Со станции Покровск отправятся такие поезда:

№233 "Покровск – Чоп" в 15:00

№235 "Покровск – Черновцы" в 17:30.

Со станции Славянск

в 17:00 отправится поезд №273 Cлавянск – Львов.

"Электропоезда будут назначены при необходимости диспетчерским расписанием", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" советуют пассажирам следить за объявлениями на вокзале.

"Укрзализныця", несмотря на удары врага по железнодорожной инфраструктуре, продолжает эвакуационные рейсы из Донбасса. Задача компании – вывезти как можно больше людей из Донбасса в более безопасные регионы.

Накануне Алексей Арестович анонсировал две недели тяжелых боев на Донбассе, которые определят судьбу следующей фазы войны. По его словам, с вариантом захвата Донбасса не смирится ни украинский народ, ни армия, ни президент.

Вас также могут заинтересовать новости: