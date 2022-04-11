АО "Укрзализныця" назначила на 11 апреля дополнительные эвакуационные поезда из Покровска и Славянска Донецкой облаасти.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Со станции Покровск отправятся такие поезда:
- №233 "Покровск – Чоп" в 15:00
- №235 "Покровск – Черновцы" в 17:30.
Со станции Славянск
- в 17:00 отправится поезд №273 Cлавянск – Львов.
"Электропоезда будут назначены при необходимости диспетчерским расписанием", – говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" советуют пассажирам следить за объявлениями на вокзале.
"Укрзализныця", несмотря на удары врага по железнодорожной инфраструктуре, продолжает эвакуационные рейсы из Донбасса. Задача компании – вывезти как можно больше людей из Донбасса в более безопасные регионы.
Накануне Алексей Арестович анонсировал две недели тяжелых боев на Донбассе, которые определят судьбу следующей фазы войны. По его словам, с вариантом захвата Донбасса не смирится ни украинский народ, ни армия, ни президент.