Министр пояснил, что ситуация с Польшей играет на руку Кремлю.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал в эфире телемарафона переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой относительно блокады границы.

"Когда началась блокировка еще и наших пассажирских автобусов и поездов, мы говорим, что это недопустимо. Это играет на руку РФ, Москва может этим воспользоваться. Блокада происходит на польской стороне и только польские правоохранители могут навести там порядок", – заявил Кубраков.

Он также добавил, что РФ уже пользуется этим кризисом в своих интересах, продвигая нарративы о ссоре между Польшей и Украиной. Кроме того, министр сказал, что РФ может готовить дополнительные провокации на границе.

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Также Кубраков заверил, что украинские власти делают все возможное, чтобы разблокировать границу с Польшей.

"Напомним, что накануне последней блокировки, которая началось недавно, был подписан меморандум польского правительства с протестующими, что до 1 марта блокировок не будет. И у нас был период в несколько недель, когда очередей на границе не было и когда мы увидели, что все эти преграды абсолютно искусственные", – заверил Кубраков.

Новые протесты, на которые на этот раз вышли аграрии, министр считает не объективными. Он приводит статистику, согласно которой, в течение января транзитом через Польшу Украина экспортировала 300 тысяч тонн агропродукции. В то время как через морской зерновой коридор Киев "в течение последнего времени" экспортировал около 17 млн тонн агропродукции.

"Теперь, вместо перевозчиков включились аграрии. Мне кажется, что они не понимают всю проблему. Ведь когда Силы обороны начали новый "зерновой коридор" в Черном море, весь объем агропродукции пошел туда. Сейчас трансфер нашей агропродукции через границы Польши минимален, поэтому все эти блокировки сейчас – абсолютно искусственные", – сказал министр.

Кубраков также подтвердил, что протестующие блокируют все виды транспорта, а не только те, которые перевозят украинское зерно.

"Они блокируют не только агропродукцию, они блокируют все. В наших грузовиках мы импортируем топливо, оно также стоит. Два дня назад они развернули фуру с оружием. Кроме того, весь наш экспорт страдает. Ситуация критическая, надеюсь, что польское правительство воспримет это серьезно", - пояснил Кубраков.

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной

Ситуация на границе с Польшей обостряется. 18 февраля польские протестующие пытались блокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

Кроме того, в Сети появилась информация, что польские протестующие начали блокировать проезд пассажирских автобусов.

На фоне этой проблемы, Госпогранслужбе Украины сообщили, что поляки, вероятно, не пропускают в Украину гумпомощь.

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