В американском городе Фримонт (штат Калифорния) произошло возгорание на территории завода производителя электромобилей Tesla.
Об этом сообщает Kron4.
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На данный момент пожар взят под контроль. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как сообщает CBS SF, возгорание произошло в строящемся здании, внутри штамповочного станка. Причиной стал контакт жидкого алюминия с гидравлической жидкостью.
До прибытия пожарных сотрудники завода пытались самостоятельно ликвидировать возгорание с помощью песка.
Tesla и позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
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