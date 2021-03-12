Возгорание произошло в строящемся здании, внутри штамповочного станка.

В американском городе Фримонт (штат Калифорния) произошло возгорание на территории завода производителя электромобилей Tesla.

Об этом сообщает Kron4.

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На данный момент пожар взят под контроль. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщает CBS SF, возгорание произошло в строящемся здании, внутри штамповочного станка. Причиной стал контакт жидкого алюминия с гидравлической жидкостью.

До прибытия пожарных сотрудники завода пытались самостоятельно ликвидировать возгорание с помощью песка.

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Автор: Елена Коваленко