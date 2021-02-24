Уже были проведены пять испытательных полетов - все признаны успешными.

Китайская компания EHang завершила серию испытательных полетов двухместного аэротакси EHang 216 в морозную погоду.

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Как пишет портал N+1, испытания проводились недалеко от Пекина при температурах воздуха до −14 градусов Цельсия.

"Разработка беспилотного аэротакси EHang 216 ведется с 2018 года. Аппарат рассчитан на перевозку двух пассажиров или грузов массой до 260 килограммов. Аэротакси имеет в длину и ширину 5,6 метра и в высоту 1,8 метра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что EHang 216 может развивать скорость до 160 километров в час, а крейсерская скорость аэротакси составляет 130 километров в час. Дальность полета китайского аэротакси составляет 16 километров.

Испытания в холодных условиях проводились над озером Яньцы к северо-востоку от Пекина. В общей сложности были проведены пять испытательных полетов. Все они признаны успешными.

Ранее EHang совместно с фирмой-застройщиком Greenland Hong Kong Holdings Limmited запустила сервис экскурсионных полетов в городском округе Чжаоцин провинции Гуандун. Взлетная площадка аэротакси расположена в жилом квартале Forest Lake.

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Автор: УНИАН