Танкер RAVA длинной 249 метров из-за поломки начало относить к берегу.

Движение судов по проливу Босфор приостановили из-за аварии на нефтеналивном танкере.

Соответствующее решение приняла администрация пролива Босфор в Стамбуле, сообщает Sabah.

Танкер RAVA длинной 249 метров шел через пролив в сопровождении буксира береговой охраны. В какой-то момент у танкера отказали двигатели, и судно начало относить к берегу.

Чтобы избежать столкновения, к танкеру выслали несколько катеров береговой охраны, которые с помощью тросов смогли его остановить в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникёй.

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В целях безопасности движение через пролив приостановили, сейчас к аварийному судну направлены дополнительные буксиры и спасательные суда.

Сейчас потерявший управление танкер буксируют к месту якорной стоянки.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер для перевозки сырой нефти RAVA следовал в испанскую Картахену. Судно было спущено на воду в 2017 году, ходит под флагом Хорватии, портом приписки значится город Задар.

Пролив Босфор: что известно

Босфор - пролив длиной 30 км в Турции, соединяющий Черное и Мраморное моря. Она отделяет азиатскую часть Турции от европейской.

Вместе с проливом Дарданеллы Босфор образует один из важнейших морских транспортных путей, соединяющий акватории Черного и Средиземного морей.

Пролив Босфор относится к одному из самых труднопроходимых проливов в мире из-за интенсивного движения транзитных судов, паромных переправ, мелких суден, течения до 6 узлов и резких изменений погоды в осенне-зимний период.

Босфор является самым узкой межконтинентальным проливом. Его максимальная ширина составляет 3420 метров, а минимальная - 700 метров.

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Автор: Александр Топчий