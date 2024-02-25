Полицейские не только воюют, но и документируют преступления.

По состоянию на конец февраля 2024 года представители системы Министерства внутренних дел составляют около 20% от Сил обороны, участвующих в боевых действиях. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на форуме "Украина. Год 2024".

"Мы используем весь имеющийся потенциал, арсенал для приближения нашей победы", – подчеркнул он.

Клименко рассказал, что более 50% контрактов МВД по технике и оборудованию для фронта – это закупки именно у отечественного ОПК. По его словам, только линейка бронированной техники отечественного производства, которую контрактуют органы МВД, насчитывает почти 10 моделей.

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"Боевые силы МВД не только участвуют в разработке и изготовлении ударных и разведывательных дронов, но и практически используют их на линии фронта. Только по самым скромным подсчетам, наши беспилотные силы уничтожили вражеской техники на более чем 5,5 млрд долларов", – подчеркнул Клименко.

Он добавил, что за два года полномасштабной войны оккупанты обстреляли Украину почти 110 тысяч раз, в основном это объекты гражданской инфраструктуры. Спасателям приходится деблокировать людей из завалов, а полицейским нужно работать над фиксацией военных преступлений, которых за 2 года задокументировано 113 тысяч.

Мобилизация полицейских

Как сообщал УНИАН, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подчеркивал, что идея мобилизовать на фронт 100 тысяч полицейских является "странной" и не реализованной. Он отмечал, что с первого дня полномасштабного вторжения полицейские не только начали выполнять дополнительные функции – выявление и противодействие ДРГ, разбор завалов и спасение людей, эвакуация гражданского населения из-под обстрелов, разминирование, фиксация и расследование военных преступлений, но и непосредственно стали к оружию, чтобы отражать вражеское нашествие.

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