На День Независимости в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта: список улиц

В связи с ограничениями движения будут изменены маршруты общественного транспорта.

В День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации в Facebook.

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Движение будет ограничено:

на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Тараса Шевченко),

бул. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик),

ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской), ул. Михайловской, Владимирском спуске.

Водителей предупреждают, что на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

В связи с ограничениями движения будут изменены маршруты общественного транспорта.

Согласно сообщению, с начала движения и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать:

автобусы № 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона Динамо им. Лобановского;

№ 62 - от Ботанического сада до стадиона Динамо им. Лобановского;

№ 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до бульв. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 118 - от ст.м. «Черниговская» до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. м. «Политехнический институт» до ул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - ул. Леси Украинки, далее по действующему маршруту; троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;

№ 6 - от Минского массива до ст.м. «Лукьяновская»;

№№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Внесены изменения также в движение маршрутных такси:

№ 189 - от ул. Ирпенская - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№ 231 - от ул. Кадетский Гай до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

№ 429 - ул. Тулузы до бульв. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 433 - от ул. Жолудева до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)

№ 575 - от ул. Сырецкой до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).

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Автор: Инна Андалицкая