На День Независимости в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта: список улиц
11:55, 21 августа 2020Транспорт
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В связи с ограничениями движения будут изменены маршруты общественного транспорта.
24 августа общественный транспорт изменит схему движения / фото podil.kievcity.gov.ua
В День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации в Facebook.
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Движение будет ограничено:
- на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Тараса Шевченко),
- бул. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади), ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади),
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик),
- ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской), ул. Михайловской, Владимирском спуске.
Водителей предупреждают, что на улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.
В связи с ограничениями движения будут изменены маршруты общественного транспорта.
Согласно сообщению, с начала движения и до окончания мероприятий общественный транспорт будет курсировать:
- автобусы № 24 - от Национального музея истории Украины во II мировой войне до стадиона Динамо им. Лобановского;
- № 62 - от Ботанического сада до стадиона Динамо им. Лобановского;
- № 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала «Центральный» до бульв. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)
- № 118 - от ст.м. «Черниговская» до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее по действующему маршруту, в обратном направлении от ст. м. «Политехнический институт» до ул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - ул. Леси Украинки, далее по действующему маршруту; троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;
- № 6 - от Минского массива до ст.м. «Лукьяновская»;
- №№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Внесены изменения также в движение маршрутных такси:
- № 189 - от ул. Ирпенская - ул. Академика Палладина - ул. Победы - ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
- № 231 - от ул. Кадетский Гай до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);
- № 429 - ул. Тулузы до бульв. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)
- № 433 - от ул. Жолудева до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича)
- № 575 - от ул. Сырецкой до ул. Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича).
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