В ГПСУ советуют следить за ситуацией.

В первую неделю нового года на украинско-польской границе может увеличиться поток автомобильного транспорта.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, работники 7 пограничного Карпатского отряда пока не фиксируют увеличения пассажиропотока в пунктах пропуска в пределах Львовской области, однако это может измениться.

31 декабря границу на въезд и выезд в шести автомобильных и четырех железнодорожных пунктах пропуска пересекли 19 355 граждан и 3 932 транспортных средства, а уже на следующий день - 14 236 человек и 2 950 автомобилей:

Видео дня

"31 декабря динамика пересечения границы отражала преимущество въезда на выездом, а 1 января наоборот".

Отмечается, что для обеспечения ритмичного функционирования пунктов пропуска ГПСУ увеличила количество пограничных нарядов.

Украинцам советуют перед планированием путешествий ознакамливаться с загруженностью пунктов пропуска на Facebook-странице Западного регионального управления и в официальном Viber-канале Госпогранслужбы.

Также следует учитывать, что увеличение пассажиропотока может затянуть прохождение границы, поэтому тем, кто собирается продолжить путешествие самолетом, поездом или другим видом транспорта, нужно планировать пересадку со значительным запасом по времени.

Пересечение границы

Как сообщал УНИАН, перед Рождеством границу Украины пересекло рекордное количество людей. В ГПСУ сообщали, что показатель был больше, чем в "летние пиковые" дни и зимние праздники предыдущих лет, когда они фиксировали около 130-140 тысяч человек.

21 декабря границу в обоих направлениях пересекли около 150 тысяч украинцев, а 22 декабря - 154 тысячи.

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