При этом сравнивать с "довоенными" показателями невозможно.

За минувшие выходные границу Украины пересекло рекордное количество людей - показатель больше чем в "летние пиковые" дни и в предшествующие зимние праздники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Если говорить за время, когда действует в Украине военное положение, то это одни из самых высоких показателей, которые были зафиксированы в эти выходные. В субботу границу пересекло где-то 150 тысяч человек в целом в обоих направлениях, количество примерно одинаковое на въезд и выезд. За вчера - 154 тысячи, но фиксировалось определенное преимущество на въезд в Украину - на 10 тысяч человек больше", - сказал спикер.

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Он добавил, что надо понимать определенную специфику пересечения границы и функционирования пунктов пропуска во время войны.

"Поэтому можно говорить, что это - один из самых высоких показателей во время действия военного положения. Даже во время летнего периода и на рождественские праздники предыдущих лет показатель держался на уровне 130-140 тысяч человек в пиковые дни", - пояснил Демченко.

Он пояснил, что сравнивать показатели с теми, что были до 2022 года, нет смысла, потому что тогда работали украинские аэропорты и пункты пропуска на части Приднестровского сегмента Молдовы. То есть, до полномасштабного вторжения РФ указанные показатели были значительно выше.

По данным Южного регионального управления ГПСУ в Facebook, за сутки 22 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 17 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 7,7 тысячи человек, в Румынию 1,4 тысячи человек, в Украину вернулись из Молдовы 7 тысяч человек, из Румынии - 1 тысяча человек. Из них 5 тысяч - граждане Украины.

Также говорится, что 21 декабря указанные южные границы с Молдовой и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 17,5 тысячи человек и 4 тысячи автомобилей и автобусов. Из Украины: выбыли в Молдову 8,1 тысячи человек, в Румынию - 1,3 тысячи, в Украину вернулись из Молдовы 7 тысяч, из Румынии - 1 тысяча человек. Из них 4,8 тысячи - граждане Украины.

Ситуация на границе во время действия военного положения

Напомним, в Украине действует военное положение, во время которого выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Об этом прописано в указе президента Украины № 64/2022. Однако существуют исключения. Юрист Владимир Пилипенко объяснил: если военнообязанный мужчина имеет отсрочку от мобилизации - это не дает право на выезд за границу автоматически.

Выезд за границу регулируется не законом, а подзаконными документами Государственной пограничной службы. То есть пограничники имеют свои внутренние документы, на основании которых они в индивидуальном порядке принимают решение о том, выпускать человека за пределы государства или нет. Юрист также рассказал и о других нюансах, касающихся выезда мужчин.

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