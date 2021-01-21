Розничные сети 21 января повысили стоимость сжиженного газа.

Розничные сети 21 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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В сети «БРСМ-Нафта» продукт подорожал на 11 коп./л, до 12,87 грн/л.

KLO и Shell подняли цены на 10 и 21 коп./л, до 13,19 грн/л и 12,93 грн/л соответственно.

BVS подняла цены на 10 коп./л, до 12,69 грн/л.

Такие сети как AMIC, «Автопорт», «Авантаж 7», «Автотранс», Marshal, «Укргаздобыча» и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп./л.

Средняя стоимость автогаза по Украине 21 января составила 12,86 грн/л (+3 коп./л).

Предыдущее подорожание

По состоянию на 18 января 2021 года розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л.

20 января 2021 года ряд АЗС также изменили свой ценник на автогаз.

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Автор: УНИАН