Всего за один кризисный ковидный год Укравтодор провел работы на 158 мостах.

В течении пяти лет, до 2025 года, Укравтодор в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планирует построить или отремонтировать столько же мостов, сколько в Украине было сделано вместе за все годы Независимости, пишет у себя в Facebook руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

“Сейчас достоверно мы знаем техническое состояние лишь 895 мостов, которые прошли экспертизу. А всего в Украине 16 346 мостов, которые строили или ремонтировали до 2019 года. И с каждым годом независимости мостам уделяли все меньше внимания”, - отметил Быков.

По его данным, если с 1980 по 1989 год провели работы на 1950 мостах, то в следующем десятилетии только на 619, с 2000 по 2009 год – лишь на 337 мостах, а с 2010 по 2019-ый и того меньше – на 314 мостах.

“Ситуация стала налаживаться в 2020 году, когда Владимир Зеленский начал программу “Большая стройка”. Всего за один кризисный ковидный год Укравтодор провел работы на 158 мостах. Из них 98 - это текущий средний ремонт, 43 - капитальный ремонт, а 17 мостов построили и реконструировали”, - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в течении пяти лет Укравтодор планирует сделать столько же мостов, сколько сделали за все годы независимой Украины.

“Мне лично наполеоновские планы Укравтодора казались фантастикой, пока Александр Кубраков (глава Укравтодора – ред.) не показал самые яркие мосты, которые они уже сделали за прошлый год”, - отметил Быков, упомянув, в частности, Запорожский мост, по которому в прошлом году уже открыли движение.

Эксперт считает, что строительство мостов создает крупные заказы для украинской промышленности: мосты строят из украинского бетона и стали, а в производстве всего этого задействованы почти 20 000 человек в разных сферах промышленности и мостового строительства. Все это за пять лет должно увеличить рост украинского ВВП на 0,9%.

На ближайший год в планах Укравтодора работы на 150 мостах, а переправу через Хаджибейский лиман уже заканчивают и в мае откроют движение по трем полосам в оба направления - три в Одессу и три в Киев.

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Автор: Иван Бойко