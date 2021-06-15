Укравтодор будет вести "Большую стройку" дорог капитальными, а не средними ремонтами.

С 2022 года, когда начинает действовать ДСТУ 8747, Укравтодор во всех новых дорожных проектах откажется от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Таким образом, устанавливается 2 вида ремонтов: капитальный и текущий. В Укравтодоре отметили, что те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.

Сеть дорог, доля которой строилась еще в советские времена, требует восстановления, пояснили в Укравтодоре. Однако, с 2008 года, когда изменились строительные нормы, капитальный ремонт почти не использовался на дорогах. Вместо него широко применялся текущий средний ремонт: в рамках такого типа работ укрепление основы не является обязательным, в отличие от капитального ремонта.

С 2020 года Укравтодор усилил контроль над объектами текущего среднего ремонта. Все дорожные проекты программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» являются максимально приближенными к уровню капитального ремонта. Так, каждый проект текущего среднего ремонта проходит Секцию 5 Научно-технического совета ГП «ГосдорНИИ», которую ранее проходили только проекты строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Исследование CoST Ukraine подтверждает необходимость отказа от практики среднего текущего ремонта, рассказали в Укравтодоре. Весной эксперты провели обследование отремонтированных дорог государственного значения, в рамках которого были обнаружены повреждения на объектах, которые не так давно были сданы в эксплуатацию или ремонт на которых продолжается.

Службы автомобильных дорог обязали подрядчиков ликвидировать за свой счет выявленные дефекты, а если участок еще не сдан в эксплуатацию - срочно исправить выявленные недостатки. Подавляющее большинство объектов, где обнаружены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, где не предполагалось ни укрепление дорожного основания, ни усиление несущей способности дороги в целом, отметили в агентстве.

«Укравтодор и дальше будет настаивать на реформировании системы ценообразования и контроля качества. Ведь только после всестороннего функционирования всех звеньев организации дорожного производства Украина сможет достичь максимального эффекта в виде дорог европейского качества», - подчеркнули в госучреждении.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, до конца 2023 года планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог, за которую отвечает Укравтодор.

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Автор: Иван Бойко