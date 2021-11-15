Сегодня парк зерновозов УЗ насчитывает 11,4 тыс. вагонов.

В следующем году "Укрзализныця" на собственных производственных мощностях изготовит 50 вагонов-зерновозов. Обновление парка грузовых вагонов УЗ, в том числе зерновозов, будет проходить по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О планах по производству вагонов сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"В следующем году планируем пополнить парк зерновозов, пользующихся стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок. Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов", — сказал глава УЗ.

Новый вагон-зерновоз модели 19-6938 был разработан "Панютинским вагоноремонтным заводом" в 2019 году. Его объем, по сравнению со старыми зерновозами, увеличен с 94 м³ до 120 м³. Конструкционная скорость вагона составляет 120 км/ч.

Сегодня парк зерновозов УЗ насчитывает 11,4 тыс. вагонов. До 2028 года их планируется полностью обновить. Всего будет построено и обновлено 15 тыс. зерновозов, из которых 3,6 тысяч будут произведены на предприятиях АО "Укрзализныця".

Необходимость обновления парка зерновозов обусловлена не только выработкой ресурса существующих вагонов. Это отвечает также и возросшему объему перевозок зерновых и других сыпучих пищевых грузов. Так, в октябре УЗотгрузила рекордные за последние 10 лет объемы зерновых. Среднесуточная погрузка зерновых составила 131,4 тысяч тонн.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о начале масштабного обновления украинской железной дороги в рамках программы "Большая стройка". По планам, в течение ближайших двух лет в Украине будет электрифицировано дополнительно 500 км путей, закуплено и изготовлено 500 новых спальных вагонов, 20 дизель-поездов, 130 локомотивов, а до конца 2028 года обновлен парк грузовых вагонов.

Автор: Иван Бойко