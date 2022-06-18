Сейчас повреждено или разрушено почти 24 тысяч километров дорог.

Задокументированные убытки, нанесенные украинской инфраструктуре в результате полномасштабного российского вторжения, уже достигают почти 104 млрд долларов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Из-за действий россиян повреждено или разрушено почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, заблокированы или оккупированы все морские порты. Прямые задокументированные убытки, нанесенные украинской инфраструктуре, уже достигают почти 104 млрд долларов", - отметил Кубраков.

По его словам, по состоянию на сегодня удалось расчистить почти тысячу километров дорог, обустроить 41 временную переправу.

"Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между различными регионами страны", - отметил министр.

Кроме того, он добавил, что в партнерстве с британским бизнесом была создана рабочая группа, которая будет работать над восстановлением критической инфраструктуры Киева и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Кубраков заявлял, что задокументированы убытки, нанесенные в результате войны гражданской инфраструктуре Украины, достигли более 90 млрд долларов.

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