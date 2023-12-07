Регистрации новых коммерческих авто в Украине увеличились вдвое.

В течение ноября на украинском авторынке коммерческого грузового и специального транспорта было реализовано 1031 новое авто, что на 6% больше, чем в октябре.

Как сообщает "Укравтопром", по сравнению с прошлогодним ноябрем, регистрации новых коммерческих авто увеличились вдвое.

Топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце:

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Renault – 241 авто;

Peugeot – 74 ед.;

Ford – 72 ед.;

Mercedes-Benz – 71 ед.;

MAN – 67 ед.

"Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили более 10,1 тыс. новых машин, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Украинский рынок автомобилей

Всплеск спроса в 2023 году на новые коммерческие грузовые и спецавтомобили, вероятно, происходит в связи с масштабной переориентацией перевозчиков на сухопутные границы. Кроме железной дороги, это, в частности, автомобильные перевозки на западной границе Украины. Так, регистрации в Украине новых коммерческих автомобилей в октябре составили 977 единиц, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В ноябре украинцы из-за блокирования границы приобрели около 5,4 тысячи новых легковых авто, что по сравнению с октябрем 2023 года меньше на 6%.

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