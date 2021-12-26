Версия программного обеспечения 11.0 является частью самого большого праздничного обновления компании.

Компания Tesla Илона Маска представила новое обновление программного обеспечения своих автомобилей V11.0, в котором появилась новая функция - световое шоу под свою музыку.

На своей странице в Twitter компания показала, как работает эта новая функция на примере рождественского трека, созданного по мотивам украинской песни "Щедрик" композитора Николая Леонтовича.

На видео четыре модели Tesla - S, 3, X и Y - моргают фарами под песню в рок-обработке. "S3XY световое шоу", - сказано в подписи к видео.

Как рассказали в пресс-службе Tesla, создать свое собственное световое шоу теперь может любой, у кого есть компьютер, используя бесплатную программу с открытым кодом xLights. Готовое шоу при помощи USB-флешки можно будет перекинуть в автомобиль.

Функция "Light Show" работает со всеми моделями "Теслы" и будет поставляться с уже предварительно загруженной песней, чтобы можно было оценить ее работу.

"Версия программного обеспечения 11.0 является частью самого большого праздничного обновления компании", - отметили в компании.

Среди других обновлений - новый дизайн интерфейса, который получат каждая модель 3 и Y, а также более старые модели S и X, оснащенные процессором Intel Atom. Пользователей ждет поддержка темного режима, настраиваемая панель запуску программ, упрощенное меню управления.

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Также обновилась и навигация. Теперь она позволяет скрыть ненужные детали карты, упрощая ее чтение, быстро добавлять или менять порядок остановок на маршруте с автоматическим обновлением времени прибытия и уровня заряда авто.

На сенсорный экран теперь будет выводиться изображение с камер со слепых зон.

Также расширяется география использования режима доступа к камере в режиме реального времени Sentry. Теперь эта функция работает не только в США, но и во всей Северной Америке и большей части Европы. Она позволяет смотреть прямую трансляцию с камер автопилота непосредственно в приложении Tesla.

Также для моделей S и Model с адаптивной подвеской появится более комфортный режим ее работы на автопилоте.

Также с обновлением программного обеспечения Tesla добавила новые игры и развлечения, улучшила качество звучания аудио и другие.

Как сообщал УНИАН, в Филадельфии (США) женщина родила в автомобиле Tesla, пока машина ехала на автопилоте. В больнице ее ребенка прозвали малышкой Тесла.

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