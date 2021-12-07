В США начато расследование в отношении компании Tesla.
Расследование проводит регулирующий орган США по ценным бумагам. Об этом сообщает Reuters.
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Причиной для расследования стала жалоба осведомителя на то, что производитель электрокаров не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей.
В жалобе утверждается, что "дочка" автопроизводителя компания SolarCity, которая занимается производством солнечных батарей, не предупреждала акционеров и клиентов о дефектах, которые могут вызвать пожар.
Илон Маск и акции Tesla:
- 10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.
- Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.
- Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".
- Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.
- Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.
- Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.
- 11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.
- 24 ноября 2021 года Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов.