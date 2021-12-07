Американский регулятор начал расследование против Tesla

Производителя электрокаров обвинят в том, что он не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей.

В США начато расследование в отношении компании Tesla. Расследование проводит регулирующий орган США по ценным бумагам. Об этом сообщает Reuters. Читайте такжеИлон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов Причиной для расследования стала жалоба осведомителя на то, что производитель электрокаров не предупреждал акционеров о рисках, связанных с использованием солнечных батарей. В жалобе утверждается, что "дочка" автопроизводителя компания SolarCity, которая занимается производством солнечных батарей, не предупреждала акционеров и клиентов о дефектах, которые могут вызвать пожар. Илон Маск и акции Tesla: 10 ноября 2021 года Илон Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов.

Резкий обвал акций Tesla случился из-за опроса бизнесмена в Twitter, в котором он поинтересовался мнением пользователей, надо ли ему продавать свою долю в компании.

Решение Маск принял после того, как сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил ввести новый налог, который коснется состоятельных людей, так называемый, "налог на миллиардеров".

Уайден хочет обязать наиболее состоятельных людей платить 23,8% с так называемой нереализованной прибыли, то есть прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали ли они часть своих активов, или же нет.

Сам Илон Маск выступает против этого законопроекта.

Считается, что этот налог затронет 700 самых богатых людей в Соединенных Штатах. Критики этого предложения говорят, что стоимость акций может идти как вверх, так и вниз, следовательно, этот налог постоянным и безусловным быть не может.

11 ноября 2021 года Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов после опроса в Twitter.

По состоянию на 16 ноября 2021 года Маск продал акций компании еще на $930 млн для выполнения обязательств по удержанию налогов, связанных с исполнением опционов на акции.

24 ноября 2021 года Илон Маск продал акций Tesla почти на $10 миллиардов. Автор: Елена Коваленко

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