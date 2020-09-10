По словам председателя правления ЗАЗ Николая Евдокименко, этот проект создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома.

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ), входящий в структуру Украинской автомобильной корпорации, запустил производство автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

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Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Система "Alliance Production Way" развернута на заводе и будет строго управляться для обеспечения украинского рынка автомобилями международного уровня качества», - говорится в сообщении.

Что сказали в ЗАЗ

По словам председателя правления ЗАЗ Николая Евдокименко, этот проект создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома.

"Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", - цитирует пресс-служба Евдокименко.

Что сообщили в Groupe Renault Export

При этом управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия Макс Миссана отметил, что украинский рынок имеет высокий потенциал благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям.

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - цитирует пресс-служба Миссана.

Справка УНИАН

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой.

Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства.

Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.

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Автор: Александр Куницкий