Самым популярным б/у авто месяца в Украине стал Renault Megane.

Продажи б/у автомобилей в Украине в августе увеличились на 35% – "Укравтопром"

Читайте такжеРада решила урегулировать движение сигвеев и гироскутеров

Объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в августе текущего года составил 32,8 тысячи авто, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", в результате в отчетном месяце доля б/у иномарок составила 82% от всех легковых автомобилей, которые впервые зарегистрировались в Украине.

Отмечается, что самым популярным б/у автомобилем месяца стал Renault Megane. В августе текущего года украинцы зарегистрировали 1926 авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 1848 авто.

На третьем месте Skoda Octavia - 1672 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, владельцами этой модели в августе стали 1526 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1244 единиц.

Всего за восемь месяцев 2020 года украинские номера получили почти 206,5 тысячи б/у машин, завезенных из других стран, что в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

Что этому предшествовало

По данным "Укравтопрома", в 2019 году в Украине объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, вырос по сравнению с 2018 годом в 3,5 раза и составил 408,1 тысячи авто.

Справка УНИАН.

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Куницкий