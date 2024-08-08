Наибольшую долю в этом сегменте рынка составили бензиновые авто.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 20 тыс. подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Если сравнивать с июлем прошлого года, регистрации таких легковушек увеличились на 6%. В то же время относительно июня рост составил почти 8%. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте автомобильного рынка заняли бензиновые авто (48%). За ними следуют автомобили с дизельными двигателями (23%), электрокары (19%), гибридные автомобили и авто с ГБО (по 5%). Если говорить о среднем возрасте подержанных машин, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, то он равен 8,7 года.

Десятка наиболее популярных моделей месяца выглядит так:

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Volkswagen Golf – 913 единиц;

Renault Mégane – 836;

Škoda Octavia – 687;

Volkswagen Passat – 618;

Volkswagen Tiguan – 575;

Nissan LEAF – 529;

Audi Q5 – 506;

Nissan Rogue – 467;

Tesla Model 3 – 433;

Audi A4 – 429.

Всего за 2024 год свою первую регистрацию в нашей стране прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковых авто.

Подержанные автомобили – что говорят эксперты

Недавно известный автомобильный специалист предостерег покупателей от приобретения подержанных авто, которые оборудованы двигателем с "мокрым" ремнем. Речь, в частности, о моделях Ford с 1,0-литровым силовым агрегатом EcoBoost.

В то же время, при покупке подержанного автомобиля, механик Скотти Килмер советует обратить внимание на двухдверное купе BMW M4. По его мнению, этот автомобиль может похвастаться не только привлекательным дизайном, но и надежным двигателем.

Если говорить о надежных подержанных внедорожниках, то Килмер советует присмотреться к Toyota RAV4 четвертого поколения, которая имеет "очень умную" систему полного привода.

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