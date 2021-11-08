Динамика авиатрафика по завершению летнего сезона традиционно идет на спад.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") в октябре 2021 года обеспечило аеронавігаційним обслуживанием 25 090 рейсов, что составляет 83,8% от октябрьского объема докризисного 2019 года.

Как сообщила пресс-служба предприятия,

в прошлом месяце показатель количества полетов по сравнению с докризисным периодом был ниже - 76%.

Украинские авиакомпании выполнили 8 569 полетов (на 12,6% меньше по сравнению с октябрем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 16 521 полет (меньше на 18%).

Отмечается, что внутренние полеты составили 3 116 рейсов (+16,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты – 12 660 рейсов (-12,4%), транзитные полеты – 9 314 рейсов (-27,3%).

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По словам руководителя "Украэроруха" Андрея Ярмака, увеличение трафика в небе над Украиной в настоящее время наблюдается преимущественно за счет увеличения количества полетов в Симферопольском районе полетной информации, где с июня 2021 года Министерство инфраструктуры Украины ввело экономически обоснованную ставку за аэронавигационное обслуживание, и благодаря проактивной работе с авиакомпаниями относительно использования транзитного потенциала воздушного пространства Украины.

Он отметил, что также важным фактором активизации авиаперевозок является принятие новых реалий и правил путешествий авиапассажирами и кампания по вакцинации и введению международных COVID-сертификатов, что открыло для украинцев границы европейских стран.

"Однако мы должны учитывать, что мы уже вошли в завершение туристического сезона и традиционное снижение динамики полетов в период зимней навигации. Есть и хорошая новость: ряд авиакомпаний уже сообщили о продлении чартерных программ в экзотические страны или заявили об открытии новых направлений. Это дает нам основания рассчитывать, что нынешний низкий сезон мы пройдем по оптимистичному сценарию", – цитирует пресс-служба Ярмака.

В компании отметили, что динамика авиатрафика по завершению летнего сезона традиционно идет на спад: количество полетов в августе составило 29 048 рейсов, в сентябре – 26 241 рейс, в октябре – 25 090.

"Однако предприятие входит в него в стабилизированном финансовом состоянии и с четким планом действий по дальнейшему развитию транзитного потенциала воздушного пространства, интенсивности обслуживания воздушного движения в аэропортах Украины, дальнейших шагов наращивания докризисных объемов авиатрафика", – сообщили в "Украэрорухе".

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2021 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве, которое будет способствовать удешевлению авиабилетов.

Автор: Екатерина Жирий