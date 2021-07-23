Разрешенная частота рейсов на этом маршруте составит 2 рейса в неделю.

Государственная авиационная служба разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Киева в Бахрейн.

Соответствующий приказ размещен на сайте Госавиаслужбы.

Отмечается, что разрешенная частота рейсов на этом маршруте составляет 2 рейса в неделю.

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Срок действия прав на полеты из Киева в Бахрейн - с 1 августа до 30 октября 2021 года.

Новые авиарейсы SkyUp

С 4 июля SkyUp Airlines запустила регулярные рейсы из Львова в Баку (Азербайджан).

С 24 июля перевозчик запускает рейсы из Киева в город Фуншал (Португалия), что на острове Мадейра.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Автор: Павел Степанец