В прошлом году машины китайского происхождения охватили 16% отечественного рынка новых легковушек.

В 2024-м украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковушек, которые ввезли из Китая. Это на 18% больше, чем в позапрошлом году. Такие данные приводит УкрАвтопром.

Из этого количества 11 тысяч (+37%) были новыми авто, в то время как 3,3 тысячи (-20%) оказались подержанными. Всего в прошлом году машины китайского происхождения охватили 16% отечественного рынка новых легковушек.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из Китая были электромобилями (82%). Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярной моделью оказался электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

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ТОП-5 моделей новых легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 - 1625 единиц;

Honda M-NV - 1279;

BYD Song Plus - 1062;

Nissan Ariya - 766;

Zeekr 001 - 703.

ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 - 635 единиц;

Nissan Ariya - 259;

Honda M-NV - 175;

Zeekr 001 - 175;

Honda eNS1 - 156.

Китайский автопром - главные новости

Ранее стало известно, что известная китайская компания Chery начала собирать машины в РФ на нескольких заводах, которые остались от западных компаний, включая Volkswagen и Mercedes.

Аналитики отмечают, что с момента выхода западных конкурентов из страны автопроизводители из Китая захватили более половины российского авторынка по объему продаж.

Также напомним, что в сентябре сообщалось об "обвале" продаж китайских машин в Европе. Это связывали с новыми европейскими пошлинами на импорт китайских электромобилей.

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