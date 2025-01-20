Эти автомобили отличаются надежностью и обычно не доставляют своим владельцам много хлопот.

Зачастую покупка подержанного автомобиля, особенно в нижнем ценовом сегменте, может быть сопряжена с трудностями. Часто такие авто требуют дополнительных и постоянных ремонтов, замен каких-то деталей и прочего. Однако, как пишет slashgear, специалисты The Zebra опубликовали отчет, на базе которого можно составить рейтинг авто, которые можно безопасно купить с пробегом более 160 тысяч километров.

Mazda MX-5

Как сообщается, модели MX-5 известны своей надежностью. При выборе MX-5 с большим пробегом убедитесь, что капот в хорошем состоянии.

Honda Accord

Учитывая репутацию Accord, покупка автомобиля с большим пробегом не должна быть проблемой. "Если вы найдете модель 90-х годов с пробегом менее 150 000 миль (240 тыс. км - УНИАН), купите ее, потому что они великолепны", - пишет издание.

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Ford Crown Victoria - Mercury Grand Marquis - Lincoln Town Car

Часто используемые в качестве полицейских машин и такси, эти автомобили доказали, что могут выдерживать большой пробег.

Toyota Camry

Camry - это самый продаваемый седан в Америке на протяжении более 10 модельных лет. То, что всегда держало Camry на плаву, - это надежность. Эти авто являются отличным выбором для ежедневных поездок на работу.

Mazda 3

Независимо от этого, любая Mazda 3, скорее всего, будет хорошей покупкой, даже с пробегом более 160 тыс. километров.

Toyota Prius

Как пишет издание, гибридный привод Toyota Synergy Drive был создан для долговечности с самого начала. Кроме того, трансмиссия CVT также имеет усиленные детали, чтобы выдерживать высокие уровни нагрузки. При регулярном обслуживании Prius с большим пробегом не нуждается ни в чем.

Suzuki Kizashi

Такое авто должно быть надежной покупкой, особенно если вы найдете его с установленным на заводе сабвуфером Rockford Fosgate.

Lexus GX470

Эта машина стоит своих денег. Специалисты утверждают, что авто этой модели невероятно надежное.

Honda Fit

Топливная экономичность превосходна, что делает Fit отличным автомобилем для поездок на работу, который будет экономичным и достаточно комфортным.

Chevrolet Silverado

Проблема, с которой сразу столкнется любой, кто хочет купить подержанный пикап, - это стоимость. При тщательном осмотре, включая просмотр любых доступных записей о техническом обслуживании, покупка подержанного Silverado, как правило, является хорошим выбором.

Напомним, ранее стало известно, какой цвет машины самый популярный в Украине.

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