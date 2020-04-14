Последствия пандемии: Wizz Air сократит персонал на 19% и заработную плату

В течение всего года зарплата генерального директора, совета директоров и всех старших должностных лиц будет сокращена на 22%, в то время как заработная плата пилотов, бортпроводников и офисного персонала в среднем будет уменьшена на 14%.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air сократит персонал на 19% и заработную плату в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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«Несмотря на все усилия, компания предпринимает трудный шаг по сокращению 1000 сотрудников, что означает сокращение на 19% количества рабочих мест. Дополнительные меры по увольнению сотрудников будут приняты в краткосрочной перспективе из-за пандемии COVID-19», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение всего года зарплата генерального директора, совета директоров и всех старших должностных лиц будет сокращена на 22%, в то время как заработная плата пилотов, бортпроводников и офисного персонала в среднем будет уменьшена на 14%

В пресс-службе подчеркнули, что были предприняты и другие меры для смягчения финансового воздействия COVID-19.

«Wizz Air работает с поставщиками над снижением ставок по контракту и улучшением условий оплаты. Кроме того, компания подтверждает, что она постепенно вернет 32 старых арендованных самолета, поскольку срок действия существующих договоров аренды истекает», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на восстановление авиации после эпидемии коронавируса COVID-19 понадобится больше 6 месяцев.

Справка УНИАН. Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, осуществляющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.