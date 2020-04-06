Wizz Air настроен оптимистично: лоукостер намерен возобновить выполнение большинства рейсов после карантина

Руководитель Wizz Air призвал правительства европейских стран воздержаться от финансовой помощи неэффективным авиаперевозчикам, а также заявил о готовности занять нишу, которая освободится после ухода слабых конкурентов.

Венгерский лоукостер Wizz Air намерен возобновить выполнение большинства рейсов в 2020 году и продолжит получать новые самолеты.

Читайте такжеГлава Ryanair прогнозирует, что лоукостер не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня

Об этом заявил глава Wizz Air Йожеф Варади в интервью Bloomberg, сообщает avianews.com.

По словам топ-менеджера, до конца года авиакомпания вернет в работу 80% провозных емкостей и имеет ресурсы для запуска новых рейсов на рынках, с которых действующие игроки уйдут или сократят свое присутствие.

При этом сообщается, что Wizz Air не намерен отказываться от получения 15 новых самолетов Airbus в 2020 году и остальных авиалайнеров в будущие годы. Новые воздушные суда должны помочь бюджетнику занять нишу, которая освободится после ухода с рынка более слабых конкурентов.

Варади заявил, что ликвидность Wizz Air позволит авиакомпании продержаться 1,5 года без полетов. Авиаперевозчик уже уменьшил свои ежемесячные расходы до 90 млн евро и рассчитывает, что этот показатель сократится до 70 млн, когда начнут действовать все предусмотренные меры экономии. Они включают сокращение зарплаты персонала на 50% и отказ от выплаты денег топ-менеджменту.

Читайте такжеКоронавирус может нанести авиаперевозчикам убытки до 113 миллиардов долларов в 2020 году – IATA

Варади также призвал правительства европейских стран воздержаться от финансовой помощи неэффективным авиаперевозчикам.

Топ-менеджер считает, что помощь должна касаться только сфер оплаты труда персоналу и снижения авиационных сборов, включая сборы за аэронавигацию.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее лоукостер Wizz Air отменил перелеты из Украины до мая из-за карантина.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Читайте также: