Wizz Air настроен оптимистично: лоукостер намерен возобновить выполнение большинства рейсов после карантина
Венгерский лоукостер Wizz Air намерен возобновить выполнение большинства рейсов в 2020 году и продолжит получать новые самолеты.
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Об этом заявил глава Wizz Air Йожеф Варади в интервью Bloomberg, сообщает avianews.com.
По словам топ-менеджера, до конца года авиакомпания вернет в работу 80% провозных емкостей и имеет ресурсы для запуска новых рейсов на рынках, с которых действующие игроки уйдут или сократят свое присутствие.
При этом сообщается, что Wizz Air не намерен отказываться от получения 15 новых самолетов Airbus в 2020 году и остальных авиалайнеров в будущие годы. Новые воздушные суда должны помочь бюджетнику занять нишу, которая освободится после ухода с рынка более слабых конкурентов.
Варади заявил, что ликвидность Wizz Air позволит авиакомпании продержаться 1,5 года без полетов. Авиаперевозчик уже уменьшил свои ежемесячные расходы до 90 млн евро и рассчитывает, что этот показатель сократится до 70 млн, когда начнут действовать все предусмотренные меры экономии. Они включают сокращение зарплаты персонала на 50% и отказ от выплаты денег топ-менеджменту.
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Варади также призвал правительства европейских стран воздержаться от финансовой помощи неэффективным авиаперевозчикам.
Топ-менеджер считает, что помощь должна касаться только сфер оплаты труда персоналу и снижения авиационных сборов, включая сборы за аэронавигацию.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее лоукостер Wizz Air отменил перелеты из Украины до мая из-за карантина.
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