В Тернопольской области возобновил работу завод по производству кабельных сетей для автомобилей

На работу вышли около 600 работников. Из-за вынужденного простоя ежедневно предприятие «СЭ Борднетце-Украина» теряло 75 тыс. евро.

В Тернопольской области возобновил деятельность один из крупнейших заводов области - производитель кабельных сетей для автомобилей «СЭ Борднетце-Украина».

Как сообщил технический директор предприятия Александр Шламп, вчера на работу вышли 600 работников в селе Байковцы (Тернопольский р-н), городах Чертков и Хмельницкий.

«Все рабочие вышли работать на добровольных началах, о чем подписали соответствующие документы. Мы закупили для работников средства индивидуальной защиты на 2 млн грн, установили перегородки на рабочих местах для создания дистанции между работниками. Автобусы, которыми довозим рабочих, дезинфицируют дважды в день. При входе на предприятие проводится температурный скрининг», - рассказал о карантинных мерах безопасности Шламп.

На заводы не задействовали работников из Козовецкого, Залещицкого и Монастыриского районов, где наибольшее количество больных коронавирусом. Также вне работы оставили работников группы риска - старше 55 лет, а также людей с хроническими болезнями.

Финансовый директор предприятия Олег Белобровко напомнил, что предприятие приостановило деятельность 18 марта в связи с карантином.

«Сотрудники находились в оплачиваемом простое почти две недели и имели возможность воспользоваться ежегодными отпусками. В течение этого времени предприятие теряло 75 тыс. евро ежедневно», - отметил Белобровко.

Справка УНИАН. Компaния Sumitomo Electric Bordnetze работает в Украине с 2006 года. Производит сплошные кабельные сети, модули для автомобилей концерна Volkswagen.

Предприятие имеет 4 филиала: в Байковцах (Тернопольский р-н), Черткове, Хмельницком и Черновцах. Ожидается, что в Черновцах завод начнет работать с 13 апреля.

Головное предприятие находится в селе Байковцы (Тернопольский р-н), где работает 3,5 тысячи работников. Черновицкий филиал работает с 2013 года и насчитывает 1,3 тыс. работников, Чертковский - с 2016 (1,6 тыс. работников), Хмельницкий с 2018 (450 работников).