"Укрзализныця" ожидает в первом полугодии до 10 миллиардов гривень убытка

Приоритет компании - сохранить рабочие места, которых насчитывается более 250 тысяч.

Акционерная компания "Укрзализныця" по итогам первого полугодия 2020 года получит чистый убыток в размере от 6 до 10 миллиардов гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

"Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность Общества. Только за март 2020 года "Укрзализныця" недополучит 1,2–1,4 миллиарда гривень. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020 года чистый убыток компании составит от 6 до 10 миллиардов гривень. Таких результатов мы не имели с 2015 года", - цитирует пресс-служба Марчека.

По его словам, в этой сложной ситуации приоритет компании - сохранить рабочие места, которых насчитывается более 250 тысяч сотрудников.

"Для этого мы должны существенно сократить расходы на закупку материально-технических ресурсов, товаров и услуг, уменьшить капитальные инвестиции, работать над расширением кредитных линий, а также прибегнуть к временному сокращению дополнительных выплат для всех работников компании, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Наблюдательный совет "Укрзализныци", правления и директорат аппарата уже отказались по собственной инициативе от премий и всех дополнительных выплат", - отметил Марчек.

Также и. о. главы правления сообщил, что ожидает улучшения ситуации уже во втором полугодии 2020 года.

"Тогда мы не только вернем традиционные выплаты железнодорожникам, но и постараемся компенсировать все недополученные средства. Это не первый кризис в истории "Укрзализныци". Мы преодолеем его вместе и станем сильнее", - отметил он.

При этом Марчек добавил, что, к счастью, по состоянию на 30 марта ни у одного сотрудника "Укрзализныци" не обнаружен COVID-19.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта "Укрзализныця" прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также ограничила работу ж/д вокзалов.