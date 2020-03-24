«Укрзализныця» заморозила поиск нового руководителя из-за коронавируса

Наблюдательный совет «Укрзализныци» решил замедлить процесс отбора главы правления компании.

Акционерная компания «Укрзализныця» заявила о невозможности провести конкурсный отбор на должность нового главы правления компании в связи с эпидемией коронавируса и приняла решение о замедлении процесса отбора.

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Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

«Учитывая рост неопределенности с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса в Украине и по всей Европе, а также связанные с этим непредсказуемые события, требующие реагирования, наблюдательный совет «Укрзализныци» пришел к выводу, что провести отбор председателя правления так, как было изначально запланировано, и в те же сроки, - невозможно. Не говоря уже о возможности проведения личных собеседований с потенциальными иностранными кандидатами, практически невозможно их проводить даже с отечественными заявителями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по этой причине набсовет принял решение определить новые временные рамки для процесса отбора нового главы правления «Укрзализныци» и замедлить его, реагируя этим на кризис, с которым столкнулась страна.

«Новый график будет установлен, как только мы получим больше четкости и видения того, как пандемический кризис станет контролируемым. Мы не будем перезагружать процесс, в котором продвинулись далеко вперед, или отменять то, что уже достигнуто, зато сохраним имеющиеся результаты. Консультант по подбору персонала Boyden продолжит свою работу по новому регламенту», - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что установленный временный режим управления с назначением исполняющего обязанности председателя правления «Укрзализныци» из-за прекращения полномочий предыдущего руководителя пока будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" в феврале начал процесс конкурсного отбора на позицию главы правления компании и привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden для помощи в выполнении этой задачи.

29 января по рекомендации набсовета "Укрзализныци" Кабинет министров Украины прекратил полномочия председателя правления компании Евгения Кравцова и назначил члена правления Желько Марчека исполняющим обязанности председателя правления до избрания нового главы компании.