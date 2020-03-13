В КГГА опровергли информацию о закрытии Киева на въезд и выезд

В администрации обращают внимание, что такие ограничения применяются по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций или нормативными документами, которые приняты на государственном уровне.

Городская власть не принимала никаких решений о закрытии Киева на въезд и выезд.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в Facebook.

Он опроверг распространенную в соцсетях и некоторых СМИ информацию о якобы закрытии столицы на въезд и выезд в случае обнаружения хотя бы одного инфицированного коронавирусом.

«Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничению въезда и выезда из города не принимали», - отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что такие ограничения применяются по отдельному решению постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций или согласно нормативным документам, принятым на государственном уровне.

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В КГГА напомнили, что в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса.

Городская власть призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и ответственными, поскольку от этого зависит эффективность этих мер.

Как сообщал УНИАН, столичная власть заказала еще 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.