Производство автомобилей Lexus сократят из-за коронавируса

Toyota приняла решение с 16 марта примерно на 6% сократить производство машин премиальной марки Lexus.

Концерн Toyota принял решение с 16 марта сократить на 6% производство премиальных автомобилей Lexus.

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Об этом сообщает Autonews со ссылкой на телеканал NHK.

Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса, которая привела к ряду проблем на рынке. Ограничение будет действовать две недели.

Китай является вторым по значимости рынком для Toyota после США. Однако в феврале из-за вируса компания смогла продать в этой стране только 23,8 тыс. автомобилей. Эта цифра на две трети меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Всего с начала 2020 года Toyota продала в Китае 169 тыс. машин — на четверть меньше показателей 2019 года.

Кроме того, компания Nissan может приостановить производство автомобилей на некоторых своих заводах в связи с нехваткой комплектующих. Задержки в системе снабжения связаны с простоем предприятий в Китае, которые не работают из-за эпидемии коронавируса.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 113 тыс. заразившихся.