Зеленский пообещал "АвтоКрАЗу" помочь с размещением госзаказов на предприятии

При этом президент подчеркнул, что завод в случае получения госзаказов должен выполнять их в сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Кременчугскому автомобильному заводу "АвтоКрАЗ" помочь с размещением государственных заказов, в том числе по линии Министерства обороны и Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

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Об этом он сказал во время сегодняшнего посещения завода, обращаясь к гендиректору предприятия Роману Черняку.

"Про оборонный заказ мы услышали, по "Укравтодору" мы с Кубраковым (глава "Укравтодора" Александр Кубраков - УНИАН) поговорим, попробуем помочь, должны что-то найти. Но это последний будет разговор. Если будет заказ и будете нарушать сроки, мы уже сюда не приедем", - сказал Зеленский.

"Напишите, пожалуйста, бумагу – кто может, сколько вы можете. И обязательно укажите заработную плату: план "А" - какая будет зарплата у людей, план "В" и план "С" максимум. И мы всем, чем сможем, поможем", - добавил президент.

Справка УНИАН. ПАО "АвтоКрАЗ" - крупнейший в Европе производитель и поставщик грузовых автомобилей гражданского и специального назначения, запасных частей к ним, прицепов и полуприцепов.