В "Укроборонпроме" рассказали о рекордном госзаказе на следующий год

Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 миллиардов гривень.

Государственный оборонный заказ в 2021 году станет рекордным и вырастет до 30 миллиардов гривень, о чем в эфире одного из телеканалов заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

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"Есть виды техники, которые слишком дорогие для Украины. Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет, и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году он составляет 19 миллиардов гривень и примерно 3 миллиарда гривень еще бюджет по госгарантиям – это всего 22 миллиарда. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 миллиардов гривень", - сказал он

Как сообщал УНИАН, 18 февраля после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что объем государственного оборонного заказа в этом году планируется увеличить на 16% по сравнению с прошлым годом - до более 1 миллиарда долларов.

Он сообщил, что на заседании было принято решение об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы.

Вместе с тем Данилов опроверг утверждение, что новым оборонным заказом не предусмотрено финансирование ракетных программ.