Гончарук заявил о начале работ на более чем 300 объектах «Большой стройки»

По словам премьера, все организационные и финансовые ресурсы для реализации этих проектов есть в достаточном количестве.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале строительных работ на более чем 300 объектах, которые планируется возвести в Украине в рамках программы «Большая стройка».

Читайте такжеВ Украине создали интерактивную карту, где можно жаловаться онлайн на состояние дорог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гончарук сказал во время сегодняшнего брифинга.

«Сегодня утром мы провели совещание, посвященное этому большому проекту. Я могу констатировать, что более чем 300 объектов одновременно начали строительные работы. Это хороший задел на будущее. Мы ожидаем, что в этом году все планы – и по строительству 4000 километров дорог, и по строительству 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, более 200 приемных отделений в больницах – могут быть выполнены. Никаких угроз для этого нет», - отметил он.

По словам премьера, все организационные и финансовые ресурсы для реализации этих планов есть в достаточном количестве.

Как сообщал УНИАН, правительство с 1 марта планировало начать масштабные работы по строительству и ремонту автомобильных дорог в Украине.

На программу «Большая стройка» предусмотрено в текущем году 75 млрд гривен. Министерство инфраструктуры планирует обновить и построить в 2020 году не менее 4000 км автомобильных дорог.