В Украине начали ремонтировать дороги уже в 17 областях (карта)

Ежедневно на карте Украины увеличивается количество участков, где уже начались ремонтные работы.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начало ремонтные работы на 68 дорожных объектах в 17 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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«Министерство инфраструктуры и «Укравтодор» провели надлежащую подготовительную работу, чтобы при благоприятных погодных условиях дорожные работы начались как можно раньше. Задача - восстановить минимум 4000 км дорог в 2020 году должна быть выполнена, и мы уже для этого работаем», - цитирует пресс-служба министра Владислава Криклия.

Сообщается, что ежедневно на карте Украины увеличивается количество участков, где уже начались ремонтные работы. На этом этапе, в зависимости от объекта, проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и т. п.

«Подобные срезы выполнения работ на дорожных объектах планируем делать на регулярной основе. Во время пиковой нагрузки будем дополнительно координироваться с Национальной полицией для надлежащего управления движением и предупреждения граждан. Кроме этого, для «Укравтодора» это еще одна форма контроля работы подрядчиков», - цитирует пресс-служба главу «Укравтодора» Александра Кубракова.

В частности, работы уже ведутся в таких областях, как Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Николаевская, Львовская, Луганская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черкасская. Полный список дорожных объектов, где ведутся ремонтные работы, опубликован на сайтах «Укравтодора» и Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в 2020 году планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км. В частности, планируется продолжить строительство Северной объездной г. Житомир, Северной объездной г. Ривне, Юго-Западной объездной г. Полтава, Южной объездной г. Днепр, объездной дороги г. Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

Всего в течение трех лет «Укравтодор» планирует восстановить 7 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.