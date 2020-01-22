Сто новых школ и сто садиков: Гончарук анонсировал масштабное восстановление инфраструктуры

До конца года в Украине должні появится по сотне новых школ, садиков, стадионов, а также 4 тыс. километров дорог.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале масштабных работ по строительству инфраструктурных и социальных объектов в Украине с 1 марта.

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«Украина с 1 марта должна начать масштабное строительство. Мы должны за год выполнить огромный объем работы. Нам нужно по итогам этого года, как минимум, получить сто новых школ, сто садиков, сто стадионов та 4000 километров дорог», - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

Также глава правительства поручил главам областных государственных администраций максимально быстро утвердить, а «Укравтодору» – согласовать конкретные перечни объектов.

Как сообщал УНИАН, премьер в декабре прошлого года заявил, что правительство создало карту имеющихся и необходимых социальных объектов.